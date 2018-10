15.10.2018 17:46 | von: Arne Böwig

Schwerverletzter bei Arbeitsunfall mit Walze

Bei einem schweren Arbeitsunfall im Gleidinger Industriegebiet ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der 34-Jährige wurde am Sonntagabend bei Reinigungsarbeiten in einer Walze eingeklemmt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 22.30 Uhr. Der Mitarbeiter sei dabei gewesen, eine Walze zu reinigen, die sich plötzlich in Bewegung setzte. Die Feuerwehr Laatzen befreite den Schwerstverletzten. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Nach Polizeiangaben ist der Zustand des 34-Jährigen weiterhin kritisch. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unglücksfall aus. Die Untersuchungen dauern an.