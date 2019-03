08.03.2019 15:36 | von: Kai Rapke

Serie von gesprengten Fahrkartenautomaten forgesetzt

In der Nacht zu heute kam es erneut zu einer Sprengung eines Fahrkartenautomatens - diesmal am Bahnhof Dedenhausen.

Am Bahnhof Dedenhausen sprengten die Täter in den frühen Morgenstunden den Automaten auf, allerdings konnten die Unbekannten kein Bargeld erbeuten. Es ist der insgesamt 12. Fall einer Fahrkartenautomatensprengung innerhalb weniger Monate. Hinweise zur Tat in Dedenhausen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen.