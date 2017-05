03.05.2017 13:32 | von: Frederick Dumke

Serve the City-Aktionswoche beginnt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Unter dem Motto „Kurz Zeit? Mach mit!“ startet heute die diesjährige Serve the City Hannover-Aktionswoche.

Sie findet in Hannover bereits zum vierten Mal statt. Was 2005 als einmalige Eventwoche von Freiwilligen in Belgien begann, entwickelte sich schnell zu einer monatlichen Veranstaltung und findet seit 2014 auch jährlich in Hannover statt. Die Aktionswoche richtet sich an alle, die sich zwar ehrenamtlich engagieren wollen, allerdings wenig Zeit haben. Sie bietet Freiwilligen die Chance an vielfältigen sozialen Projekten kurzzeitig mitzuwirken – sei es für eine Stunde, einen Tag oder eine Woche. Geplant sind unter anderem Kleidung für die Frühchenstation eines Krankenhauses zu nähen oder auch die Hochbeete im Flüchtlingsheim neu zu bepflanzen. Die Auftaktveranstaltung findet heute Abend um 20 Uhr im GIG Saal am Lindener Marktplatz statt.