29.04.2019 17:51 | von: Arne Böwig

Sexuelle Belästigung in der Stadtbahn

Die Polizei sucht drei Männer, die am Sonnabend gegen 0.10 Uhr an der Stadtbahn-Endhaltestelle an der Theodor-Heuss-Straße eine junge Frau sexuell belästigt haben.

Nach Auskunft von Kommissariatssprecher Patrick Götze war die 19 Jahre alte Langenhagenerin gegen Mitternacht mit der Stadtbahn-Linie 1 unterwegs, als sie von den drei Unbekannten angesprochen und bedrängt worden sei. Wie Götze am Montag weiter berichtete, wurde das Opfer unter Androhung von Gewalt genötigt, bis zur Endhaltestelle zu fahren. Nach dem Verlassen der Stadtbahn griffen die etwa 20 Jahre alten Männer der Frau sowohl in den Schritt wie auch ans Gesäß. Erst als sich ein Passant näherte, ließen die als schlank beschriebenen Täter von der 19-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Einkaufszentrum Osttor. Alle drei waren zur Tatzeit dunkel gekleidet und sollen sich in arabischer Sprache unterhalten haben.