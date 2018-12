06.12.2018 08:20 | von: Marisa Dziuk

Sexuelle Übergriffe in Altenpflegeeinrichtung

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor dem Amtsgericht Hannover wird heute über sexuelle Übergriffe in einer Altenpflegeeinrichtung verhandelt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen September und Dezember des letzten Jahres eine an Demenz erkrankte Zeugin sexuell belästigt zu haben. Laut Angaben des Amtsgerichts Hannover soll der Altenpfleger aufgrund von sexueller Erregung seine Hose heruntergezogen und sich dann in das Bett der Zeugin gelegt haben. Dabei soll er die Frau an der Hüfte berührt haben. Zudem wird ihm ein zweiter sexueller Übergriff vorgeworfen, den er an einer anderen ebenfalls dementen Zeugin vorgenommen haben soll.