24.04.2018 10:59 | von: Sophie Bader

"shitstorm" gegen Gemeinden

Der Rechts- und Verfassungsausschuss des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes hat sich am Montag bei seiner Frühjahrssitzung in Großburgwedel mit sogenannten „shitstorms“ in sozialen Medien beschäftigte.

Ein „shitstorm“ ist ein Sturm der Enrüstung und kein Fremdwort mehr für niedersächische Gemeinden und Städte. Nach Ereignissen oder Entscheidungen reagieren Nutzer im Internet mit Beiträgen oder Kommentaren auf diese und überschreiten dabei manchmal eine Linie zum Strafbaren. Burgwedels Bürgermeister Axel Düker hat laut Medienberichten so einen Angriff schon erlebt. Nach der Berichterstattung über den Doppelhaus-Bau für Flüchtlinge in Engensen habe ein Schreiber ihm indirekt die „Gaskammer“ zugedacht. Die Stadt hatte ihre Facebook-Seite daraufhin vom Netz genommen und die entsprechenden Posts und E-Mails an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Städte- und Gemeindebund-Sprecher Thorsten Bullerdiek fordert eine deutliche Reaktion auf solche Angriffe.