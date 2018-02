23.02.2018 08:08 | von: Cord Dunkmann

Sieg der Recken über Rekordmeister THW Kiel

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der TSV Hannover-Burgdorf siegt zuhause über Rekordmeister THW Kiel

Im Spitzenspiel der 1. Handball-Bundesliga hat die TSV Hannover-Burgdorf am Abend den deutschen Rekordmeister THW Kiel mit 28:27 besiegt. Vor über 9.000 Zuschauern gestaltete sich das Spiel in der TUI-Arena besonders in der 2. Halbzeit als Krimi. Nach der anfänglichen Führung vom THW konnten die Burgdorfer am Ende, bereits zum dritten Mal in der Saison, knapp die Nase vorn behalten.