22.01.2019 10:03 | von: Nina Haberlandt

Singen, basteln und staunen beim Deutsch-Französischen Tag

In der Grundschule Garbsen-Mitte findet ein Deutsch-Französischer Tag statt.

Am Vormittag singen die Schüler mit dem französischen Sänger Claude Antoine und üben sich in Landeskunde. Kooperationspartner der Grundschule ist das Geschwister-Scholl-Gymnasium, dessen Schüler am Deutsch-Französischen Tag ebenfalls teilnehmen. Darüber hinaus arbeiten die Grundschüler an verschiedenen Projekten wie beispielsweise dem Anfertigen von Freundschaftsbändern in den Landesfarben.