02.05.2018 12:49 | von: Nadine Sender

Skate by night startet in Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute Abend rollen wieder Hunderte Skater durch Hannover.

Anwohner und Autofahrer müssen sich dann wieder auf gesperrte Straßen und Behinderungen einstellen. Die Teilnehmer der Skate by night treffen sich, wie in den Vorjahren, um 18 Uhr am Klagesmarkt. Los gehts dieses mal aber schon um 20 Uhr in die Otto-Brenner-Straße, Brühlstraße, Leibnizufer und Lavesallee über Linden zum Mühlenberger Markt. Nach einer Pause geht es dann quer durch die Stadt zurück zum Klagesmarkt. Die Skate by night wird in diesem Jahr bereits 20 Jahre alt. Die nächste Veranstaltung findet am 16. Mai statt und führt dann nach Langenhagen.