SNNTG - Das Festival 2018

SNNTG, das ist ein Tag ohne Sorgen, an dem man die schönen Dinge des Lebens genießen kann und sich vom Rest der Woche erholt: SNNTG ist Musik, SNNTG ist Kunst, SNNTG ist Kultur. SNNTG ist Hannover.



SNNTG – Das Festival ist eine friedliche, tolerante und bunte Veranstaltung. Auf einem liebevoll gestalteten Gelände wartet irgendwo zwischen wuchernder Natur und historischen Straßenbahnen ein vielfältiges musikalisches und kulturelles Programm auf euch. Während eine der Bühnen euch die Bässe elektronischer Musik um die Ohren haut, bringen euch feinster HipHop, Funk und Soul an der zweiten in Bewegung. Die Nummer drei bietet alles was Trompeten und Posaunen hergeben und macht das Stillstehen bei Indie, Rock und Pop unmöglich. Neben dem musikalischen Programm laden euch Theater, Lesungen, Zauberei und Kunstausstellungen zum Entspannen ein. Tief in der Nacht, wenn sich das Bühnenprogramm dem Ende neigt, öffnet der Kesselklub für euch und lässt die Wände beben bis Ihr erschöpft in eure Zelte fallt.

Veranstaltungsort:

Straßenbahn-Museum e.V.- Sehnde-Wehmingen

Freitag, 27.07.2018

Einlass: 15:00 Uhr



Samstag, 28.07.2018

Einlass: 10:00 Uhr

Sonntag, 29.07.2018

Einlass: 10:00 Uhr