Es gibt Ausstellungen, offene Ateliers, Musik, Theater, Tanz, Performance, dazu Kaffee und Kuchen, Popcorn, kühle Drinks und vegan/vegetarische Köstlichkeiten.

Ein Fest für die ganze Familie und für alle Sinne, auf dem nicht erst am Ende getanzt werden darf.



Die Liste der Mitwirkenden ist noch länger als im Vorjahr.



Im Theater wird gezeigt: Von Landerer&Company und COMMEDIA FUTURA gibt es Kostproben. Die Gören&Rabauken stellen ihre Arbeit vor, es gibt eine Gesangsperformances von Anke Hachfeld und den Auftritt des Butoh-Ensembles von Maren Konn.



Auf dem Hof spielen die Bands Barth&Berta und Jeremias, die Singer-Songwriter Francois Conrad, Anthony, Leonard und es singt der Bendix Voice Academy Chor.



In den Ateliers der EISFABRIK präsentieren sich die Künstler*innen Sonja Heimann, Meike Zopf, Susanne Hoffmann, Barbara Sowa und Pepa Salas Vilar mit den Gästen Gloria Ortega Arimany und Shige Fujishiro. In der Weissen Halle gibt es die Ausstellung „In Anwesenheit“ von Dagmar Brand, die GAF zeigt Fotografien von Rüdiger Lubricht und bietet Silberporträtphotographie mit Thilo Nass an. Das Kino Lodderbast zeigt einen Film für Liebespaare.



Für Kinder: Das Figurentheater Neumond und Theater fensterzurstadt zeigen Ausschnitte aus dem Stück „Wo die wilden Kerle wohnen“. Die Tischlerei Balsiger lädt die Kinder zum Basteln mit Holz ein, Barbara Sowa zum künstlerischen Papierfalten, Holger Zerbe und Deniz Maschmann zum Schminken.



Auch die Freunde Sam Nok werden mit einer schönen Auswahl an Accessoires & Geschenkideen dabei sein. Es gibt kulinarische Köstlichkeiten von Vegan&Raw und Massimos Eiscafé und der PiratenGarten ist mit den besten Crêpes der Stadt dabei. Dazu Kaffee und selbstgebacken Kuchen und natürlich eine Getränke-Bar. Das Fest endet mit einer Party, zu der DJ Boguez auflegt.



