01.03.2019 16:18 | von: Kai Rapke

Sozialverband in Niedersachsen kritistiert Deutsche Bahn

Der Sozialverband Deutschland in Niedersachsen kritisiert die Deutsche Bahn in ihrem Umgang mit Menschen mit Behinderung.

Hintergrund ist ein eingesteller Dienst der Deutschen Bahn, der Menschen mit Behinderung die Reisen erleichterte. Mit der Mobilitätsservice-Zentrale war es möglich Unterstützung bei der Planung und Ablauf der Reise zu bekommen und Absprachen mit privaten Eisenbahnunternehmen zu koordinieren. Da der Dienst eingestellt wurde, müssen Menschen mit Behinderung nun bei jeder Eisenbahngesellschaft einzelt anrufen. Der Sozialverband mit Sitz in Hannover sieht darin ein Rückschritt in puncto Teilhabe, so der Landesvorsitzende des Sozialverbands in Niedersachsen, Adolf Bauer.