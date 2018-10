23.10.2018 08:37 | von: Christian Herde

Sozialwohnungs-Projekt in Sehnde aufgegeben

Kategorie aktuelle Nachrichten

An der Elbinger Straße in Sehnde werden nun doch keine Sozialwohnungen gebaut.

Die Wohnungsbaugesellschaft KSG Hannover hat das Projekt aufgegeben. Siegfried Volker von der KSG sagte der HAZ, eine Wohnraumbedarfsanalyse habe ergeben, dass Sehnde keinen Bedarf an weiteren geförderten Wohnungen habe. Sehndes Bürgermeister Carl Jürgen Lehrke zeigte sich überrascht von der Entwicklung. In der Stadt Sehnde würden Wohnungen für kleine Familien und ältere Menschen benötigt. In weiteren Gesprächen will Lehrke nun noch einmal mit der KSG über den Bau von Sozialwohungen sprechen.