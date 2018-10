23.10.2018 07:59 | von: Christian Herde

SPD-Abgeordnete diskutiert heute Gesetzentwurf

Heute stellt die Sprecherin für Arbeit und Soziales in der SPD-Bundestagsfraktion Kerstin Tack im Freizeitheim Vahrenwald den Entwurf zum Teilhabechancengesetz vor.

Bei der Veranstaltung diskutieren Fraktionsabgeordnete der Sozialdemokraten mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern über den Gesetzesentwurf. Dessen Ziel ist es, Langzeitarbeitslose wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. "Für Langzeitarbeitslose, die sieben Jahre und länger erwerbslos sind, machen wir ein Instrument, dass sie fünf Jahre lang eingestellt werden können bei Kommunen, in der Privatwirtschaft, bei Wohlfahrtsverbänden und ein sehr sehr gut ausgestatteten Lohnkostenzuschuss bekommen, um viel länger am Arbeitsmarkt teilhaben können", so Kerstin Tack. Kritik am Teilhabe-chancen-gesetz und daraus resultierende Änderungswünsche sollen in das Gesetz einfließen, bevor es vorraussichtlich im November im Bundestag verabschiedet wird. Der Plan für das Gesetz war bereits in den Koalitionsvertrag der Großen Koalition aufgenommen worden.