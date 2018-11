02.11.2018 12:00 | von: Arne Böwig

SPD Hannover debattiert

Die Debatte um die Zukunft der SPD in der Region Hannover ist in vollem Gange

Unter dem hashtag #spderneuern werden heute im Freiwilligenzentrum Hannover ab 11 Uhr unter anderem die Themen Nachhaltiges Wachstum, die Zukunft der Arbeit und Deutschlands Rolle in der Welt behandelt. Die zentralen Erkenntnisse aus diesen Debatten werden am 10. und 11. November in Berlin präsentiert werden.