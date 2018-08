24.08.2018 13:24 | von: Sophie Bader

SPD-Ratsfraktion startet Kampagne gegen Kinderarmut

Kategorie aktuelle Nachrichten

„Gemeinsam Chancen schaffen gegen Kinderarmut“ unter diesem Motto startet die SPD-Ratsfraktion heute ihre Kampagne gegen Kinderarmut.

Sie wollen gemeinsam mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit und Experten der Sozialverbände sowie mit der interessierten Öffentlichkeit Ideen entwickeln mit denen man der Kinderarmut in Hannover und darüber hinaus effektiv begegnen kann. „Gerade Leute vor Ort wüssten am besten wo der Schuh drückt“ sagt Christopher Finck, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Die Auftasktveranstaltung zu „Gemeinsam Chancen schaffen gegen Kinderarmut“ findet heute um 17 Uhr im FORUM St. Joseph in Hannover statt.