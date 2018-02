12.02.2018 11:23 | von: Hendrik Lullies

Sportausschuss berät Abschaffung von Frauenbadezeiten

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Hodlersaal des Rathauses tagt heute der städtische Sportausschuss.

Auf der Tagesordnung steht dabei auch ein Antrag der rechtspopulistischen AfD. In diesem spricht sich die Partei für die Abschaffung der Frauenbadezeiten in städtischen Bädern aus. Die Badezeiten schafften unter dem Deckmantel "kultureller Vielfalt" Freiräume, die der deutschen Leitkultur fundamental zuwiderlaufen, so die Begründung der Partei. Dadurch verhindere man jede Chance auf eine erfolgreiche Integration und fördere letztlich nur die weitere Bildung von Parallelgesellschaften. Der Antrag war vor einigen Wochen in der Ratsversammlung eingebracht und dort in die Ausschüsse verwiesen worden.