23.06.2017 12:19 | von: Bettina Kühling

Sportschützenprozess wird fortgesetzt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor dem Landgericht Hannover wird am Morgen erneut das Verfahren im sogenannten „Sportschützenprozess“ fortgesetzt.

In der Verhandlung wurden die WhatsApp- und Telefonat-Verläufe in Augenschein genommen. Ferner standen am heutigen Verhandlungstag mehrere Zeugenvernehmungen auf der Agenda. Einige davon waren allerdings zum Termin nicht erschienen und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Inhaltlich geht es im Prozess nach wie vor darum, dass in einem Hamelner Verein jahrelang das Waffengesetz umgangen worden ist. Den Funktionären des Vereins wird vorgeworfen, Waffenbesitzkarten gegen Zahlungen ausgestellt zu haben. Der Vorwurf wurde am heutigen Prozesstag durch die Aussage eines Zeugen erhärtet. Er habe ein Formular ausgefüllt und ca. zwei bis drei Monate später eine Waffenkarte erhalten. Ein Urteil ist vorerst nicht zu erwarten, im Juli finden weitere Fortsetzungstermine statt.