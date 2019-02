08.02.2019 08:07 | von: Marisa Dziuk

Sprachförderung in der Region erfolgreich

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Sprachfördermaßnahmen der Region Hannover zeigen große Erfolge. Das hat die Region nun bekannt gegeben.

Mit ihren Angeboten der Sprachbildung und Sprachförderung unterstützt sie Kinder mit erhöhtem Förderbedarf und pädagogische Fachkräfte in Kitas. "Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass unsere Sprachförderangebote regionsweit greifen und nachhaltig wirken, so Dr. Andrea Hanke, Dezernentin für Soziale Infrastruktur der Region Hannover. Insgesamt finanziert die Region Hannover rund 20 Vollzeitstellen für die Umsetzung ihrer Sprachförderprogramme in 16 Kommunen.