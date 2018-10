29.10.2018 16:07 | von: Arne Böwig

Stadt-Hannover-Preis verliehen

Der Stadt-Hannover-Preis 2018 "Frauen machen Standorte" geht an Betriebsleiterin Ruth Scharwies und ihr Geschäft Backwerk - Demeter-Bäckerei.

Die Biobäckerei versorgt die Hannoveraner mit Backwaren in hoher Qualität, ohne dabei auf die Nachhaltigkeit zu verzichten. Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro soll in den Aufbau einer neuen Website gehen. Zum inzwischen 17. Mal wurde der Preis vergeben, der Frauen auszeichnet die einen wertvollen Beitrag zum Wirtschaftsstandort Hannover leisten.