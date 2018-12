07.12.2018 16:00 | von: Kai Rapke

Stadt Hannover stellt Sozialbericht vor

Der Bericht gibt einen Überblick über die soziale Situation in Hannover und ihre Entwicklungen.

Die Bevölkerung in in den letzten fünf Jahren ist in Hannover um 22.000 Menschen gestiegen, dazu zählen Flüchtlinge ebenso wie Zugezogene aus europäischen Ländern. Insgesamt 204 Tausend Hannoveraner sind sozialversicherungspflichtig beschäftigt, so viele wie nie zuvor. Bei der Kinderarmut gibt es weiterhin große Unterschiede zwischen den Stadtbezirken. Während in Mühlenberg 69 Prozent aller Kinder auf staatliche Hilfen zum Lebensunterhalt angewiesen sind, sind in Isernhagen-Süd lediglich 0,9 Prozent. Der Sozialbericht wird in einem fünf Jahres-Rhythmus veröffentlicht und hat den Anspruch das gesamte Spektrum der Lebenslagen der hannoverschen Bevölkerung in den Blick zu stellen, so Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf.