23.10.2018 07:58 | von: Christian Herde

Stadt Hannover will Hortplätze streichen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt plant einen massiven Abbau von Hortplätzen, um mehr Platz für die Ganztagsbereiche von Grundschulen zu schaffen.

Das geht aus dem Stufenplan der Grundschulkinderbetreuung vor, der gestern im Jugendhilfeausschuss diskutiert wurde. Bis 2019 sollen über 400 Hortplätze wegfallen. Dafür werden knapp 300 Hortplätze in Kitas oder Krippen umgewandelt. Langfristig plant das Ampelbündnis im Rat sogar fast 1300 Plätze in den Ganztag zu überführen oder in Kita- und Krippenplätze umzuwandeln. Träger von Horten äußerten im Jugendhilfeausschuss heftige Kritik an dem Vorhaben. Der Geschäftsführer der AWO Region Hannover Burkhard Teuber sagte, Eltern würden langfristig der Betreuungsalternative Hort vollkommen beraubt.