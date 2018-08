28.08.2018 11:19 | von: Arne Böwig

Stadt hebt Grillverbot für Parkanlagen auf

Nach anhaltender Trockenheit gibt die Stadt jetzt wieder Grünes Licht für den Grill im Park.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Wettersituation ist das Grillverbot in öffentlichen Park- und Grünanlagen wieder aufgehoben worden. Um gefahrlos zu grillen, gibt es dennoch ein paar Dinge zu beachten: Beim Grillen in öffentlichen Grünanlagen ist ausschließlich Holzkohle in feuerfesten, mobilen Grillgeräten zu verwenden. Der Grill muss außerhalb des Kronenbereiches von Bäumen betrieben werden. Nach dem Grillen muss die Holzkohle vollständig gelöscht und mit dem übrigen Abfall ordnungsgemäß entsorgt werden. Untersagt ist das Grillen außerhalb öffentlicher Park- und Grünanlagen,auf Spielplätzen und Friedhöfen, in Wäldern sowie in Gartendenkmalen wie dem Maschpark und in den Landschacftsschutzgebieten.