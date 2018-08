10.08.2018 16:49 | von: Lisa Lechner

Stadt setzt Belüftungsanlagen am Maschsee ein

Die Stadt Hannover hat Belüftungsanlagen im Maschsee installiert.

Mithilfe von Wasserrädern soll zusätzlicher Sauerstoff in den See transportiert werden, um die Lebensbedingungen für die Fische zu verbessern. Aufgrund der andauernden Hitze und dem damit einhergehenden Sauerstoffproblem im Gewässer, befürchtet der Fischereiverein ein großes Fischsterben. Laut HAZ sind zusätzlich zwei Sprudler im See eingesetzt. Auch sinkt zunehmend der Wasserstand - die Bootsflotte der Üstra kann seit Mittwoch nicht mehr den Strandbad-Anleger anfahren und weicht auf die Löwenbastion aus. Die Einsatzdauer der Belüftungsanlagen sei laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald witterungsbedingt.