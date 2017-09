20.09.2017 10:55 | von: Kaspar Weist

Stadt stellt Maßnahmenkatalog für Mühlenberg vor

Für den Stadtteil Mühlenberg will die Stadt neue Kita-Plätze und weitere Räumlichkeiten für die Grundschule schaffen.

Einen entsprechenden Maßnahmenkatalog stellten Oberbürgermeister Stefan Schostok und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski am Dienstag vor. Noch in diesem Jahr soll für 47 Kinder ein Angebot zur Vorbereitung auf die Grundschule geschaffen werden. Weitere 118 Kinder sollen in der Übergangskita in der Becksstraße unterkommen, die im Herbst 2018 fertiggestellt wird. Für die überfüllte Grundschule Mühlenberg hat die Stadt bereits zwei zusätzliche Unterrichtscontainer aufgestellt. Ab dem Schuljahr 2018/19 an soll aber auch die "Martin-Luther-King"-Förderschule bis zur Fertigstellung des Neubaus mitgenutzt werden. Hintergrund der Maßnahmen sind Engpässe in der Kita- und Grundschulversorgung im Stadtteil. Aktuell fehlt für über 180 Kinder in Mühlenberg ein Kita-Platz.