06.12.2017 14:18 | von: Lisa Lechner

Stadt testet Tempo 30 zonen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Hannover will zukünftig auf drei Hauptstraßen im Stadtgebiet Tempo-30-Zonen testen.

Für drei Jahre soll die reduzierte Geschwindigkeit auf Marienstraße, Göttinger Straße und Friedrich-Ebert-Straße gestestet werden. Die Stadt will an einem vom Land Niedersachsen ausgeschriebenen Modellversuch teilnehmen. Dieser will die Auswirkungen von Tempo 30 Zonen auf Verkehrssicherheit, Lärm und Schadstoffbelastung testen. Aufgrund der Luftmessstation ist auf der Göttinger Straße bereits eine Tempo 40 Zone eingerichtet. Anlass für das geplante Projekt ist die hohe Luftverschmutzung in der Landeshauptstadt. Der Antrag zur Teilnahme am Modellprojekt 30 liegt der Stadt bereits vor. Zunächst muss der Rat noch zustimmen. Die Bewerbungsphase zur Teilnahme endet im Januar.