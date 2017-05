17.05.2017 11:16 | von: Kaspar Weist

Stadt will Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium sanieren

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium im Zooviertel soll für 6,5 Millionen Euro erneuert werden.

Einem entsprechenden Vorschlag hat der Stadtbezirksrat am Dienstag zugestimmt. Geplant ist, im Herbst mit den Bauarbeiten am Hauptgebäude sowie an einem Nebentrakt des Gymnasiums zu beginnen. Sollte der Antrag in den weiteren Gremien durchkommen, könnten die Arbeiten im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Schon seit Jahren befindet sich das Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Im September 2014 musste die Schule einen Gebäudetrakt schließen, weil er akut einsturzgefährdet war.