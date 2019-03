25.03.2019 10:30 | von: Kaspar Weist

Stadtbezirksrat Mitte berät über Steintorplatz

Die Vorschläge zur Neugestaltung des Steintorplatzes sind ausgewertet – jetzt wird über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung beraten.

Der Stadtbezirksrat Mitte berät am Mittag über die eingereichten Beiträge. „Steintor-DNA“: So heißt das Konzept, das aus den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung um den Steintorplatz zusammengetragen wurde. Es umfasst Werte, die den Platz ausmachen und Richtlinien, die beim Gestalten beachtet werden. Ein zentraler Aspekt: Der Platz soll auch tatsächlich ein Platz bleiben, eine Bebauung kommt nicht in Frage. Allerdings sollen raumbildende Elemente wie ein Pavillon den Platz aufwerten.