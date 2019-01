17.01.2019 12:30 | von: Eva Kokinaki

Stadtverwaltung diskutiert über Hannover als „sicheren Hafen“

Der Internationale Ausschuss der Stadt Hannover berät heute über die Deklaration Hannovers als „sicheren Hafen“ für Geflüchtete aus dem Mittelmeer.

Zu diesem Anlass ruft das Bündnis „Seebrücke“ ab 16:00 zu einer Kundgebung vor dem Neuen Rathaus auf. Ein Zeichen der Menschlichkeit setzen: Das ist das Ziel der Seebrücke Hannover, welches jetzt Einzug in den Rat der Stadt erhalten könnte. Ein Antrag der Gruppe „LINKE und PIRATEN“ sieht vor, die Stadt Hannover offiziell als „sicheren Hafen“ zu deklarieren. In diesem Rahmen soll Oberbürgermeister Stefan Schostok der Bundesregierung anbieten, weitere in Seenot geratene Geflüchtete aus dem Mittelmeer aufzunehmen – auch über den bisherigen Verteilungsschlüssel hinaus. Dem Ampelbündnis von SPD, Grünen und FDP geht das offenbar zu weit: Zwar fordern sie eine Resolution, in der sich die Stadt zu ihrer Verantwortung bei der Seenotrettung bekennt. Die Bezeichnung „sicherer Hafen“ fehlt aber im Änderungsantrag.