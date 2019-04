01.04.2019 16:59 | von: Svenja Estner

Standort für MHH-Neubau steht fest

Für den Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover ist ein Standort gefunden worden.

Der Neubau soll, wie erwartet, am Stadtfelddamm gebaut werden. Insgesamt 16 Hektar stehen dort für den zukünftigen Komplex zur Verfügung. Die einzelnen Gebäude sollen abschnittweise errichtet werden. Wann genau die Bauarbeiten starten ist noch nicht bekannt, das Land hat aber diesbezüglich ein Gutachten in Auftrag gegeben, was jetzt vorliegt. Der Neubau der MHH wird durch ein Sondervermögen finanziell gestützt. Die erste Bauetappe soll mit einer Milliarde Euro zu Buche schlagen. Es stand auch im Raum den Standort an der Karl-Wiechert-Allee zu sanieren. Da die Bauten der MHH teilweise mehr als 40 Jahre alt sind, genügen sie nicht mehr den Anforderungen an moderne medizinische Geräte und eine Sanierung wäre unwirtschaftlich.