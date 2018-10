02.10.2018 16:48 | von: Arne Böwig

Station des Nordstadtkrankenhauses schließt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Zum wiederholten Mal gibt es erhebliche Schwierigkeiten bei der Patientenversorgung im neurologischen Bereich des Nordstadtkrankenhauses.

Ursache ist wieder einmal Personalmangel. Am Wochenende musste laut Medienberichten eine der beiden neurochirurgischen Stationen geschlossen werden, es gab kein ausreichendes Pflegepersonal. Einige Patienten der Klinik, die wegen der anstrengenden Operationen eigentlich Ruhe benötigten, mussten das Wochenende deshalb im unruhigen Aufwachraum der Klinik verbringen. Sowohl im Klinikum Nordstadt als auch an anderen Standorten werde die Leistungskapazität an die Personalsituation angepasst.