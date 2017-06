07.06.2017 10:18 | von: Beke von Dithfurth

Steinemeier kommt nach Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Rahmen seines Amtsantritts besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute unter anderem Hannover.

Im Rahmen seines Amtsantritts besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute unter anderem die niedersächsische Landeshauptstadt, um diverse Termine wahrzunehmen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender wird er den Niedersächsischen Landtag in Hannover besuchen. Dabei wird er auch Landtagspräsidenten Bernd Busemann und Ministerpräsidenten Stephan Weil treffen. Wie der NDR berichtet, soll er sich neben einem Eintrag in das Gästebuch auch in das Goldene Buch der Stadt Hannover eintragen. Außerdem besuche er am Nachmittag die Hannoverschen Werkstätten, eine Einrichtung für Behinderte, damit sie sich persönlich und beruflich weiterentwickeln können. Im Anschluss wird er bereits in Göttingen erwartet.