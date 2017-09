18.09.2017 17:36 | von: Lisa Lechner

Stephan Weil stellt Niedersachsen-Fonds vor

Stephan Weil hat heute Mittag die Niedersachsen-Fonds für Bildung und Innovation vorgestellt, die sich aus den Dividendenzahlungen von Volkswagen ergeben.

Die Geldreserve soll in der kommenden Legislaturperiode in Vorhaben investiert werden, welche die Zukunft Niedersachsens stärken. So werden beispielsweise der Ausbau der digitalen Infrastruktur an niedersäschischen Schulen und die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften gefördert. Die Gewinnabführungen von VW verbleiben bisher bei der niedersäschischen Beteiligungsgesellschaft HanBG. In Zukunft soll jährlich ein Drittel von rund 50 Millionen Euro in die niedersäschische Bildung und Innovation investiert werden.