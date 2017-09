04.09.2017 07:00 | von: Frederick Dumke, Björn Schönfeld

Stimmabgabe startet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Viele Kommunen in der Region Hannover öffnen heute ihre Briefwahlstelle für die Bundestagswahl am 24. September.

Ab sofort können beispielsweise bei der Landeshauptstadt und der Stadt Garbsen Briefwahlunterlagen beantragt werden. Auf der Rückseite der persönlichen Wahlbenachrichtigungskarte befindet sich ein Wahlscheinantrag. In Garbsen kann dieser auch per Post, per Fax oder per E-Mail an die Stadt übermittelt werden. Telefonisch kann die Briefwahl allerdings nicht beantragt werden.