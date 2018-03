22.03.2018 13:11 | von: Antonia Brand

Storchenpaar aus Garbsen wieder vereint

Kategorie aktuelle Nachrichten

Das Storchenpaar Karl und Karla aus Garbsen ist nach langer Trennung wieder vereint.

Der Storch Karl musste den Winter aufgrund einer Verletzung am Flügel ohne seine Partnerin verbringen. Er wurde laut HAZ-Berichten von Landwirt Marco Sacher über den Winter mit Futter versorgt. Störchin Karla flog zur Überwinterung in den Süden und kehrte vor kurzem zurück. Das wiedervereinte Storchenpaar ließ sich jetzt in einem neu errichteten Nest in Meyenfeld auf einer Wiese an der Schützenstraße nieder.