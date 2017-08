Strangriede-Fest (Freitag 25.08. und Samstag 26.08.)



Das beliebte Stadtteilfest für die Nordstadt findet diesen Freitag und Sonnabend direkt neben der U-Bahn Haltestelle An der Strangriede (Linie 6 und 11) statt. Freut Euch auf hochkarätige Live-Musik aus England und Hannover von Ich Kann Fliegen. C For Caroline, I Destroy, Demented Are GO, Guitar Gangsters, Scumdogz, The Noisy Blacks u. v. a. Dazu gibt es Essen und Trinken, ein Kinderprogramm sowie örtliche Initiativen und Vereine, die sich vorstellen.