21.09.2018 16:08 | von: Frederick Dumke

Streit beim Straßenmagazin "Asphalt"

Kategorie aktuelle Nachrichten

Beim hannoverschen Straßenmagazin „Asphalt“ ist es laut Medienberichten zu einem heftigen Streit gekommen. Infolgedessen sind Hanna Legatis und Heiko Geiling nun keine Herausgeber der Zeitschrift mehr.

In einem Brief an die hannoverschen Medien heißt es, Hanna Legatis sei von ihrem Posten enthoben worden, woraufhin Heiko Geiling von seinem Amt als Herausgeber zurückgetreten ist. Hintergrund des Streits seien dabei „schwere Auseinandersetzungen“ mit dem Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes gewesen. Dieser habe häufig versucht, mehr Einfluss auf das Magazin zu erlangen als es ihm erlaubt sei. Ein weiterer Streitpunkt soll „seine unprofessionelle und mangelhafte Wertschätzung der journalistischen Arbeit“ sein. Außerdem habe er zu wenig mit dem Team gesprochen. Schon seit längerem hatte sich deshalb angedeutet, dass die Konflikte aus dem Ruder laufen könnten.