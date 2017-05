16.05.2017 13:01 | von: Nadine Sender

Streit um Halim-Dener-Platz in Linden

Der Hannoversche-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm hat sich gestern in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Schostok gewandt.

Hintergrund ist der Streit um die Benennung eines Halim-Dener-Platzes in Linden. Der Kurde Halim Dener wurde 1994 in Hannover getötetet als er am Steintorplatz Plakate für eine PKK-nahe Organisation aufklebte. Schostok befürchtet, dass sich durch eine Bennung der Konflikt zwischen den türkischen Bevölkerungsgruppen in Hannover verschärft. Deswegen plant die Stadt, einen Juristen einzuschalten. Der Linken-Politiker Dehm fordert Schostok auf, keinen Einspruch gegen den Beschluss des Bezirksrats Linden-Limmer zu erheben. Laut Stadt-Pressesprecher Dennis Dix will der OB sich derzeit nicht zu dem Brief äußern.