05.01.2018 17:13 | von: Ben Kendal

Streit um Reformationstag als Feiertag

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Jüdischen Gemeinden und die katholischen Bistümer in Niedersachsen haben sich gegen den Reformationstag als zusätzlichen Feiertag ausgesprochen.

Der Präsident der Jüdischen Gemeinde Michael Fürst kritisierte am Freitag die Initiative von Ministerpräsident Stephan Weil in einem Brief an die Abgeordneten des Landtags. Eine solche Entscheidung sei fehlerhaft und untragbar. Fürst wies zudem auf antisemitische Ausfälle des Reformators Martin Luther hin. Die Katholosiche Kirche kritisierte die Idee ebenfalls, eine bessere Wahl seien etwa die Heiligen Drei Könige oder der Buß- und Bettag. Ministerpräsident Stephan Weil hatte Ende 2017 gesagt, dass für ihn der Reformationstag als neuer Feiertag in Frage kommt.