21.12.2017 15:36 | von: Björn Schönfeld

Streit um vorgestellten Nachtragshaushalt im Landtag

Kategorie aktuelle Nachrichten

Stefan Wenzel, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Landatg und Christian Grascha, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, haben sich in einem gemeinsamen offenen Brief gegen CDU-Finanzminister Reinhold Hilbers gewandt.

Hintergrund ist der Nachtragshaushalt 2018, den Hilbers heute überraschend der Presse vorgestellt hat. „Nicht nur in Niedersachsen ist der Landeshaushalt eine Angelegenheit der Legislative und nicht der Exekutive“ heißt es in dem Gemeinsamen Brief von FDP und Grünen. Wenzel und Grascha werfen Finanzminister Hilbers vor, seine Pläne zuerst der Presse vorgestellt zu haben – und nicht dem Landtagsplenum. Mündliche Anfragen zu den Haushaltsplänen seien dort nur rasch und undetailliert beantwortet worden. In den jetzt vorgestellten Plänen geht Hilbers mehr ins Detail – so würden für die Beitragsfreiheit in Kitas rund 100 Millionen Euro benötigt. Hier setzt die nächste Kritik von Wenzel und Grascha an: Bei komplexen Vorhaben wie diesem müssten außer dem Plenum auch die Fachausschüsse in die Beratung eingebunden werden.