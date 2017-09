14.09.2017 07:24 | von: Lisa Lechner

Sturmtief Sebastian sorgt für Chaos in der Region Hannover

Sturmtief Sebastian ist am Mittwoch mit starkem Wind und Sturmböen von bis zu 150 km/h über Norddeutschland und die Region Hannover gezogen.

Die Feuerwehr musste insgesamt zu 30 Sturmeinsätzen ausrücken. Am Steinhuder Meer erlitt ein Kite-Surfer am Mittwochmittag im Sturm schwerste Verletzungen am Oberschenkel. Einen größeren Einsatz hatte die Feuerwehr am Nachmittag an der Schulenburger Landstraße, Höhe Mecklenheidestraße. Eine 20 Meter hohe Kastanie war vom Wind umgeknickt worden, die Feuerwehr beseitigte den Baum mit Motorsägen. Am Hauptbahnhof Hannover kam es zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen. Bahnreisende müssen auch heute noch mit Einschränkungen rechnen.