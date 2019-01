11.01.2019 06:40 | von: Marisa Dziuk

Südschnellwegbrücke länger gesperrt

Die Südschnellwegbrücke in Fahrtrichtung Sehnde bleibt länger gesperrt als bisher geplant.

Die Schäden an der Südschnellwegbrücke an der Hildesheimerstraße sind schwerer als bisher angenommen. Deshalb bleibt die Brücke in Fahrtrichtung Sehnde noch bis zum kommenden Donnerstag gesperrt. Außerdem werde in den Oster- oder Sommerferien eine weitere Sperrung nötig werden, so die Landesstraßenbaubehörde am gestrigen Donnerstag. Die bereits angekündigte Vollsperrung in beide Richtungen am Wochenende ist hingegen abgesagt. Bereits im Dezember wurde an der beschädigten Stelle der Brücke das Tempo in Richtung Osten auf 10 km/h begrentzt. Laut Behördenleiter Friedhelm Fischer soll Geschwindigkeitsbegrenzung nach den Arbeiten wieder aufgehoben werden. Allerdings könne noch nicht gesagt werden, ob dann dort wieder mit Tempo 80 oder nur mit 70 oder 50 Kilometern pro Stunde gefahren werden kann.