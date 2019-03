19.03.2019 12:30 | von: Eva Kokinaki

„Tag des Gesundheitsamts“ bundesweit am 19. März

Auf Vorschlag des Robert-Koch-Instituts wird heute erstmalig der „Tag des Gesundheitsamts“ begangen.

Der Gedenktag am 19. März soll den öffentlichen Gesundheitsdienst in den Fokus rücken. Laut Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamts der Region Hannover, sei die öffentliche Vorsorge eine wichtige Säule für die Bürger. Der Fachbereich Gesundheit ist für rund 1,2 Millionen Einwohner der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zuständig. Das Gesundheitsamt bietet zum Beispiel Impfsprechstunden an oder überwacht die Trinkwasserversorgung.