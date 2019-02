19.02.2019 07:47 | von: Björn Schönfeld

Tatverdächtiger ermittelt

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Linden hat vor zwei Wochen ein Mann versucht, zwei kleine Kinder an sich zu reißen – jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Es handelt sich dabei um einen 66-Jährigen, den die Polizei als verwirrt beschreibt. Er sei den Beamten bereits im Vorfeld der Tat mehrfach aufgefallen und derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der Mann soll einmal vor einem Kindergarten und einmal auf der Limmerstraße einen Kinderwagen an sich gerissen haben. In beiden Fällen konnte er davon abgehalten werden, die Kleinkinder mitzunehmen. Eine privat verfasste Warnung vor dem Unbekannten hatte sich in den letzten Wochen schnell in sozialen Netzwerken und Textchat-Gruppen verbreitet.