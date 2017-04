26.04.2017 15:05 | von: Theo Wurth

Tatverdächtiger nach Blutrache-Mord in Visselhövede gefasst

Kategorie aktuelle Nachrichten

Nach einem mutmaßlichen Blutrache-Mord in Visselhövede haben die Ermittler in Seelze einen Tatverdächtigen festgenommen.

Das teilte die Staatsanwaltschaft Verden mit. Der 22-jährige Mann habe eine Beteiligung an der Tat bereits gestanden. Gegen ihn wurde nun ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Im Januar war in Visselhövede ein 46-jähriger, albanischer Flüchtling vor einer Grundschule erschossen worden. In diesem Zusammenhang hatten die Ermittler am Dienstag an mehreren Orten in der Region Hannover eine Razzia durchgeführt.