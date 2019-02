13.02.2019 16:04 | von: Kai Rapke

Taxifahrer im Stadteil Vahrenwald ausgeraubt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Heute Morgen ist ein Taxifahrer im Stadteil Vahrenwald von einem Unbekannten angegriffen und ausgeraubt worden.

Der Täter stieg an Kurt-Schumacherstraße zu dem 59-Jährigen ins Taxi. Als der unbekannte Mann an der Philipsbornstraße/ Ecke Grenzweg aus dem Fahrzeug ausstieg, schlug er auf den Fahrer des Taxis ein und flüchtete mit der Beute zu Fuß in den Grenzweg.Der unbekannte Täter wird als zirka 1 Meter 80 groß beschrieben und von südländischem Aussehen. Er hat einen dunklen Vollbart und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Hannover entgegen.