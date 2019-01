16.01.2019 07:18 | von: Kai Rapke

Teilstrecke der B3 in Hemmingen ab Ende Januar gesperrt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ab Ende Januar wird in Hemmingen ein Teil der B3 auf Höhe der Frankfurter Allee für rund 8 Monate gesperrt.

Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am gestrigen Dienstag mit. Grund für die Sperrung sind die Bauarbeiten an der B3-Ortsumgehung. Damit Verkehrsteilnehmer den Ortseingang Hemmingen-Westerfeld auf Höhe des Waldschlösschen trotzdem ohne größere Einschränkungen nutzen können, soll eine entsprechenden Umleitung eingerichtet werden, so die Landesbehörde.