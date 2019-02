22.02.2019 10:22 | von: Dimitra Harlis

Tennet stellt SüdLink vor

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Netzbetreiber Tennet und Transnet BW haben am Donnerstag den Trassenverlauf für den Verlauf der Stromtrasse SuedLink vorgestellt.

Demnach soll die Trasse in der Region von Neustadt über Garbsen, Seelze, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen bis Springe verlaufen. Zuvor war in der Diskussion, dass die Stromleitung östlich an Burgdorf und Uetze vorbeiführt. Die Strecke wurde laut Tennet anhand von etwa 150 Kriterien untersucht und bewertet. So wurden unter anderem Schutzgebiete und Kulturlandschaften berücksichtigt. Die Planungen sollen bis 2021 beendet sein - die Bauzeit ist bis 2025 vorgesehen. Die mehr als 700 Kilometer lange Trasse soll Windstrom vom Norden in die Industriezentren im Süden transportieren.