20.09.2017 14:30 | von: Björn Schönfeld

Thema Raschplatz wird im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss diskutiert

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss steht heute erneut das Konzept zur Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum auf der Tagesordnung. Dabei geht es vor allem um die sogenannte Trinkerszene am Raschplatz.

Der Trinkraum und der Einsatz eines Sicherheitsdienstes am Raschplatz sollten eigentlich schon beschlossene Sache sein. Die Ratspolitik hat das Thema aber vorerst an die Fraktionen zurückgegeben. Diese legen heute im Bauausschuss mehrere Anträge vor. Die CDU im Bezirksrat Mitte möchte die Videoüberwachung am Raschplatz ausbauen und ein generelles Alkoholverbot für das Gebiet aussprechen. Außerdem soll der künftige Ordnungsdienst am Raschplatz länger als bis 22 Uhr eingesetzt werden. Mit mehreren Anträgen will die rechtspopulistische AfD den geplanten Ordnungsdienst mit einem Hausrecht, Pfefferspray und Teleskopschlagstöcken ausstatten. Die weiteren Planungen für den Trinkraum soll die Verwaltung laut AfD-Antrag einstellen.