09.08.2018 07:39 | von: Sophie Bader

Tierrettungsaktion in der Marktkirche

In der Marktkirche kam es am Mittwoch Abend zu einer Tierrettungsaktion.

Eine Taube hatte sich in eine der Orgelpfeifen verirrt und steckte darin fest. Der Organist hatte das Tier in der fünf Meter langen Basspfeife entdeckt und versucht es zu befreien. Den Rettern gelang es, das Tier aus dem Schlitz an der Orgelpfeife unversehrt, wenn auch etwas verwirrt, hinaus zu ziehen. Später wurde die Taube nach draußen gebracht und flatterte davon.